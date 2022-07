港两大学合力研发电刺激角膜 可治抑郁和认知障碍症

香港大学李嘉诚医学院和香港城市大学的联合研究发现,在角膜表面进行电刺激(TES),可减轻动物模型中的抑郁症状,并改善其认知功能。

据香港《星岛日报》报道,这次研究结果已于国际科学期刊《Brain Stimulation》和《Annals of the New York Academy of Sciences》发表。

由港大医学院林礼伟、城大电机工程学系副教授陈俪行及香港大学神经科学研究中心主任、港大医学院副院长(发展及基建)、生物医学学院教授、文洪磋家族基金教授(医疗科学)陈应城领导的研究小组,一直在寻找治疗神经精神疾病的替代方法。

他们发现在角膜表面进行电刺激的非侵入性方法,可激活老鼠模型的大脑通路,从而产生显著的抗抑郁作用及降低血液中压力荷尔蒙的水平,也能促进海马体神经细胞内与生长相关的基因表达。

团队的主要研究员博士生余泳珊及其他团队成员,也探索这种电刺激技术在认知障碍症的疗效。阿兹海默症是认知障碍症中最常见的类型,也是目前没有根治方法的脑神经退化疾病。

研究结果发现,这种非侵入性的电刺激技术大幅改善了阿兹海默症小鼠模型的记忆力,并抑制大脑海马体中阿兹海默症主要标志物“β-淀粉样蛋白”。

陈俪行近年致力研究经角膜电刺激(TES)诱发视觉和非视觉大脑皮层,她形容此研究为重大突破。TES是一种非侵入性治疗方法,原先主要用于治疗眼部疾病,如可将其应用于治疗神经精神疾病,无疑是一项重大的科技突破。

陈应城指研究成果有助于研发崭新治疗,冀能为难治型抑郁症和认知障碍症病人带来新曙光。但他也强调,现在讨论TES在人类的应用还言之过早,必须进行临床试验以确认其疗效和安全性。