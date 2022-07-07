华为常务董事余承东：建议尽快淘汰纯燃油车

华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东星期四（7月7日）说，增程作为家里第一辆车非常合适，建议尽快淘汰纯燃油车。

综合中国经济周刊和IT之家报道，余承东在第十四届中国汽车蓝皮书论坛上发表讲话时说，增程车用汽油发电比燃油车更省油，大概能省一半的油，真正带来能效的提升。

据了解，增程式电动汽车是指纯电动汽车配备小型辅助发电机组，在电池电量低时，用发动机给电池充电。增程式电动汽车是由电动机直接驱动的车辆，发动机不参与驱动。发动机只为电池提供电力。即使电动车没电了，也可以依靠发动机发电来驱动车辆。

余承东7月4日在华为nova10系列及全场景新品夏季发布会上发布了全新AITO问界M7 豪华智慧大型电动SUV。发布会后，对于有观点认为增程式电动车只是过渡路线，余承东在接受媒体采访时表示，这是胡扯，把增程发动机去掉，就是纯电车。即使把纯电车的电池做大，但也需要充电，如果用完了没地方充电怎么办？大电池也成了负担，同时电池能量密度也有瓶颈。

在余承东看来，增程车用油发电相比燃油车更省油，因为燃油车在路上经常不停的离合换挡，发动机一直在低效工作。而增程车虽然发了电，但是电可以能量回收，就比燃油车效率高很多。

魏牌CEO 李瑞峰7月6日晚间在个人社交平台发文疑似炮轰余承东。李瑞峰说，打铁还需自身硬，增程式混动技术落后是行业共识，再大的嘴，也不能大放厥词。

对于余承东的相关言论，有网民指出，新能源的保险费可以顶油车一年油费了。也有网民称，省油不是买车的目的，当然，如果其他方面都差不多，那省油当然好。如果差不多的车价格贵好几万，省油的意义也就没有了。还有网民调侃，这边建议尽快淘汰4G手机。

