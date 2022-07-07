深圳湾口岸明起延长旅客清关时间 为经商或探亲港人提供便利

香港特区政府发言人星期四（7月7日）公布，深圳湾口岸的旅客清关服务时间将由星期五（7月8日）起调整为每天上午9时至晚上8时，直至另行通告。

根据香港政府新闻公报，考虑到中国大陆与香港疫情的最新发展，同时因应大陆近日放宽集中隔离管理措施及增加深圳健康驿站的每日名额，两深港地政府经协商后同意，于7月8日起延长深圳湾口岸的旅客清关服务时间，在不增加两地公共卫生风险的情况下，为因经商或探亲等原因而有必要往来大陆与香港的人士提供便利。

港府发言人曾在今年3月20日公布，深圳湾口岸的旅客清关服务时间将由3月21日起调整为每日上午10时至晚上6时，直至另行通告。

另外，港府发言人提醒出境旅客，政府已由今年3月21日起为经陆路口岸（包括深圳湾口岸）出境的旅客进行额外快速聚合酶连锁反应（PCR）核酸检测，获得阴性结果者方可继续行程。政府将在深圳湾口岸开放前一小时（即上午8时）至口岸关闭前90分钟（即晚上6时30分）免费提供上述特别检测服务。

发言人指出，该额外快速PCR核酸检测程序需时约两小时，旅客应留意有关口岸的开放时间和所选用之交通工具的运作时间，在最少两小时前到达口岸，以确保取得阴性检测结果后有充足时间完成清关手续，顺利继续行程。旅客也须注意特别检测服务在口岸开关初期需求较大，因而可能需要较长的轮候时间。

发言人补充说，深圳湾口岸的货物清关服务继续维持24小时通关。

目前陆路口岸中，深圳湾口岸和港珠澳大桥香港口岸仍然维持旅客清关服务。因应疫情发展，香港特区政府与深圳市政府过去曾数度调整深圳湾口岸的旅客清关服务时间。两地政府会继续留意疫情发展和实际需求，适时调整口岸的清关服务时间。