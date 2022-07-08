河南村镇银行部分储户再被赋红码

中国河南村镇银行部分储户申诉自己的健康码再次被赋红码，省会郑州的政务服务便民热线工作人员称，已接到多名储户反映，但被赋红码的原因未明。

据中国第一财经星期四（7月7日）报道，大约10名河南村镇银行储户申诉自己的健康码变红，有些储户来自河南以外的省份，如辽宁和江苏。这些人的红码都伴随一条提示：河南省将您的健康风险等级定为高。

其中一名受影响储户梁振（化名）的健康码曾在6月14日被河南省赋红过，之后变绿。他过后于7月7日在山东济南刚做完核酸，就发现自己的山东健康码又变红。赋码信息显示，红码异常信息由河南省推送。不过，他的豫康码、通信行程卡仍是绿码。

梁振说，他曾在6月27日前后到过位于郑州的银监会河南监管局，询问村镇银行取款事宜，返回济南后，一直未外出。

另一名受影响储户是来自辽宁的沈刚（化名）。他的辽事通健康码目前也是红色，但72小时核酸检测仍显示为阴性。沈刚声称，这几个月一直待在辽宁沈阳，并未到郑州。

沈刚也说，他已经将自己红码反馈到所在社区；社区工作人员告诉他，红码由河南省赋予，沈刚应该积极跟河南省沟通，他们没有权限处理沈刚的红码。

郑州市12345政务服务便民热线工作人员回应时说，已经接到多名村镇银行储户反映被赋红码，但目前尚未接到被赋红码的具体原因。

1000多名村镇银行储户在6月中旬曾被赋红码。郑州过后通报红码事件问责结果，包括中共郑州市委政法委常务副书记在内五名地方官被惩处，其中最严重的处罚为撤销党内职务和政务撤职，但舆论指惩罚过轻。

