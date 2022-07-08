蔡英文留言“林智坚辛苦了” 被蓝营质疑挺剽窃

新竹市长林智坚论文涉及抄袭风暴愈演愈烈，眼见林智坚辞职在即，台湾总统蔡英文星期四（7月7日）出手背书，在林智坚面簿写下“智坚辛苦了”92字留言，表态相挺。此举引爆蓝营怒火，质疑蔡英文“挺剽窃”。

据台湾的《中国时报》报道，林智坚星期五（7月8日）辞任新竹市长，正式投入桃园市长选战，7日马不停蹄进行感恩之旅，同时在面簿贴文，引用新竹市长和宫主委杨金土发言“选举到了，讲话的人要有口德，听的人要有智慧”，试图洗刷论文争议对选情造成的影响。短短一小时按赞数即破千，底下更充斥着蓝、绿政治人物留言，其中最引人注目的，则是蔡英文也发声支持。

蔡英文留言说，“智坚辛苦了！任何监督都应该基于事实，为了选举任意抹黑，不是成熟民主应该有的乱象。相信智坚一定可以用最好的政策愿景和亮眼的施政经验争取到更多的支持，让市民有高品质的生活和可以期待的未来。”

林智坚几乎是秒回蔡英文的留言，“谢谢总统的支持和鼓励，自己一直坚信民主政治应该要用政绩和政见获取人民的支持。相信台湾人民的智慧，恶意的抹黑不会得逞，一起为台湾努力。”

由于绿营面对林智坚卷入论文门争议，是倾全党之力护航，也引发在野党抨击。台湾大学教授出身的台北市长柯文哲直言，台大的硕博士论文如果有抄袭，校誉就毁了，强力呼吁成立论文审查委员会于两个月内调查清楚。他更质疑林智坚的台大指导教授、国安局长陈明通竟可以指导173份硕博士论文，数量实在惊人，整件事应该要彻查。

民众党桃园市长参选人赖香伶则批评说，台大是学术最高殿堂，竟和中华大学沦为同一层级，令人觉得不可思议。陈明通桃李满天下，却在事发后马上跳出来护航林智坚，指导教授一定知道，可是又不提醒自己的学生，共犯结构很明显。

国民党说，民进党姑息、护短掩盖不了事实，坦诚面对才是正途。蔡英文与民进党应将争议案件主动移交学术单位或司法机关公正调查，才是还原事实真相的根本。

国民党立委赖士葆揶揄，“小英男孩”林智坚和蔡英文一样，论文都不公开，两人是“论文门联盟”的盟友，所以蔡英文现在有苦难言，不但不能骂林智坚，否则就会骂到自己，而且打死都要力挺林智坚到底，才会喊出“智坚辛苦了”。

台湾前总统马英九指出，两本被认为雷同的硕士论文相似度非常高，林智坚当然要负责任。至于林智坚是否应退选桃园市长？马英九说，就看他的政治智慧。

也是台大校友和教授的前台北市长郝龙斌则批评，林智坚做为政治人物，用欺骗、抄袭手段，甚至到现在还不愿认错道歉，造成所有校友与学校蒙羞，非常不可取。没有诚信的人，不够格做政治人物。

踢爆林智坚论文涉抄袭的国民党台北市议员王鸿薇更嘲讽，林智坚还敢在神明面前说谎；国民党发言人李明璇批评，总统蔡英文来留言挺剽窃？