曾国卫联合国发言：“一国两制”符合国家根本利益

香港政制及内地事务局局长曾国卫星期四（7月7日）在联合国人权事务委员会会议上指出，25年来，“一国两制”经过实践反复验证，符合国家根本利益。

综合香港《大公报》和《星岛日报》报道，曾国卫7日率领香港特区政府代表团，以视像会议形式出席联合国人权事务委员会会议，介绍香港特区参照《公民权利和政治权利国际公约》（公约）提交的第四次报告的内容，并解答委员会就公约在香港特区实施情况的提问。曾国卫从“一国两制”、《香港国安法》、完善选举制度等多方面介绍香港境况。

曾国卫在会上说，今年是香港特别行政区成立25周年，“一国两制”经过25年实践反复验证，符合国家根本利益，也确保香港的长期繁荣和稳定；得到14亿多祖国人民鼎力支持，得到香港、澳门居民一致拥护，也得到国际社会普遍认同。他也强调维护人权和自由是香港特区政府的宪制责任。

曾国卫指出，香港的民主发展其实只在香港回归祖国后才真正开始，而《基本法》内已订明了香港民主制度须按实际情况和循序渐进的原则发展，终极目标是由一个具有广泛代表性的提名委员会按照民主程序提名，再经由普选产生行政长官。市民的选举权、被选权、言论自由和新闻自由均在《基本法》中得到充分保障，符合公约中适用于香港的条文。

曾国卫说，过去数年，香港经历了前所未有的挑战，鼓吹“港独”的行为和外国势力肆无忌惮，严重损害国家主权、统一和领土完整。为制止此等危害国家安全的行为，贯彻“一国两制”的方针，全国人民代表大会常务委员会及时制定了《香港国安法》。自国安法实施后，香港社会得以由乱到治，经济活动也得以恢复。自国安法实施后至今年4月，香港的新股集资额增加30%。

他强调，国安法清楚订明香港特区维护国家安全应当尊重和保障人权，依法保护香港特区居民根据基本法、《公民权利和政治权利国际公约》和《经济、社会与文化权利的国际公约》适用于香港的有关规定享有的权利和自由。执法部门均根据证据、严格依照法律，按有关人士的行为而采取执法行动。执法行动与其背景完全无关。律政司检控工作不受任何干涉的原则受宪制保障。同样地，香港法官以不偏不倚的态度审理案件，不受任何干涉。

曾国卫指出，国家安全与政治安全是不可分割的。在黑暴肆虐期间，一些透过公开选举取得公职的人勾结外部势力，试图搞乱香港、危害国家安全，暴露了特区选举制度存在漏洞和缺陷。有见及此，国家完善特区选举制度。新选举制度在对行政长官和立法会选举办法作出修改完善的同时，进一步增加了选委会委员、立法会议员和行政长官候选人的资格审查机制，为全面落实“爱国者治港”原则提供了法律保障。

曾国卫说，在新选举制度下，特区按公开、公平和诚实的原则，顺利完成了三场重要选举，新选出的立法会已排除了意图阻碍政府运作的极端分子，新当选的立法会议员都以国家和香港的整体利益为依归，致力与特区政府联手改善民生，解决一些深层次问题。