李克强：无论国际形势如何变化 中国都坚定不移扩大开放

中国国务院总理李克强说，无论国际形势如何变化，中国都坚定不移扩大对外开放。

据中新社报道，李克强星期四（7月7日）在福建主持召开东南沿海省份政府主要负责人座谈会，分析经济形势，对做好下一步经济工作提出要求。

李克强说，当前中国经济正在恢复，非常不易。但恢复的基础不稳固，稳经济还要付出艰苦努力。发展是解决中国一切问题的基础和关键。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，发挥中央和地方两个积极性，协同实施宏观政策和深化改革，帮助市场主体复元气、增活力，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间。

李克强说，东南沿海五省市经济体量占全国1/3以上，财政收入占比近四成，在地方对中央财政净上缴中贡献近八成，有力支撑了国家财力和中央财政对中西部地区转移支付。要继续挑起国家发展、稳经济的大梁，发挥保障国家财力的主力作用。在做好疫情防控的同时，进一步打通产业链供应链堵点，推动经济运行尽快回归正常轨道，努力稳增长稳财源。

李克强说，1.6亿多户市场主体是中国经济的韧性所在，保住市场主体就能支撑稳就业、稳经济大盘。东南沿海地区经济活力足，要落实国家助企纾困政策，加强政策配套，挖掘自身潜力实施更多支持政策，帮助市场主体特别是中小微企业、个体工商户恢复活力。五省份吸纳了全国70%跨省农民工就业，要千方百计稳岗，拓展市场化社会化就业渠道，努力稳住本地和外来务工人员就业。

李克强说，东南沿海地区是改革开放的前沿，要继续敢闯敢试。对外开放事关经济社会发展全局。无论国际形势如何变化，中国都坚定不移扩大对外开放。沿海发达地区融入世界经济更深，长三角、珠三角进出口占全国的近60%，经济竞争力强很大程度上是在国际市场打拼出来的。要继续以开放促改革促发展，加快提升港口等对外枢纽集疏运水平，稳外贸稳外资，通过高水平开放更好参与国际竞争与合作，这也有利于国际产业链供应链稳定和世界和平与发展。

会上，中共福建省委书记尹力、省长赵龙发了言，上海市长龚正、江苏省长许昆林、浙江省长王浩、广东省长王伟中通过视频发言。