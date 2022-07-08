与佳兆业CEO关联的香港豪宅折价售出

知情人士透露，与佳兆业集团首席执行官有关联的一栋香港止赎豪宅通过招标方式，以3亿港元（5347万新元）的价格售出。

据彭博社报道，这栋住宅位于贝沙湾，有3953平方英尺（367平米）并带有私家花园，在2017年以3.5亿港元易手。根据香港公司注册处的文件，当时的买家是Million Link Development Ltd.，而佳兆业副董事长兼首席执行官麦帆在今年1月之前一直是该公司董事。

佳兆业集团一直在香港出售资产，以应对席卷中国大陆房地产行业的债务危机。包括恒大在内的同行也在出售私人物业以筹集资金。

这样的出售可能会加剧香港地产市场的压力。由于利率上升、豪宅物业税可能提高以及防疫限制拦住了潜在的大陆买家，香港的房价面临压力。

根据中原地产的一份文件，该物业此次的售价比2017年的购买价折让14%。该物业的接管人此前公布了2017年的成交价。公司注册处的备案文件显示，纽约破产清算公司Kroll的Cosimo Borrelli和Tai Shaw Hoong在3月申请接管该物业。

佳兆业一直在剥离资产，去年以39.7亿港元卖出启德地块一个项目的权益，以及位于屯门的一个项目。佳兆业董事长郭英成之女郭晓亭5月份减持了在香港星岛新闻集团的股份。

佳兆业股票自4月以来一直停牌，因该公司未能按时报告业绩。该股将于7月8日收市后从恒生系列指数中剔除。

