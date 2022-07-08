中国中小企业发展指数回升

中国中小企业协会周五（8日）发布数据，中国中小企业发展指数6月为88.4，环比上升0.2点。

据央视网报道，中国中小企业协会秘书长谢极介绍，中国中小企业发展指数在连续四个月下降后止跌回升，主要原因一是疫情防控形势逐渐好转，生产生活秩序逐步恢复。二是一揽子稳增长的政策持续发力，企业开工率稳步回升，完全开工的企业占26%，开工率在75%以上的占42%。

中国中小企业协会的调查显示，随着产需两端开始恢复，中小企业利润状况有所好转，中国国内订单指数和销售量指数均全面上升，调查的八个行业中，固定资产投资指数均出现上升，说明中小企业扩大投资的意愿也在增强。此外，6月份，反映企业信心的宏观经济感受指数比5月上升0.2点。

谢极介绍，6月份八个分行业的指数全面回升，八个分项指数除成本指数持平外其他七项也全面上升，这是自2021年3月以来第一次出现分行业指数和分项指数全面向好，这说明中小企业经济状况全面回升。

谢极说，今年以来中国经济受到疫情多点反弹、原材料价格上涨等多种因素影响，面临下行压力，中小企业的压力尤为明显。随着一揽子稳增长政策“组合拳”加快落地见效，中小企业的活力也开始重新爆发。未来，随着各项政策效果进一步显现，中小企业有望进一步复苏。

住宿、餐饮业在疫情发生后受到的冲击较为明显，但是在6月份中国中小企业发展指数的分行业指数中，也是回升最为明显的行业。

中国中小企业发展指数分行业指数显示，6月份，住宿餐饮业比5月份回升0.6点，在中国中小企业协会调查的八大行业指数中涨幅居前。

谢极说，住宿餐饮业上升幅度较大，为0.6点，这表明在疫情得到控制后，随着生产生活秩序的恢复，住宿餐饮的恢复显示出比较快的增长。

中国中小企业协会分析认为，随着暑假旺季的到来，各地餐饮、住宿类中小企业在做好疫情防控的前提下，有望迎来进一步的回暖。