港证监会总裁提前离任 将接任英金管局主席

香港证券及期货事务监察委员会行政总裁欧达礼（Ashley Alder）将提前离任，并于明年1月出任英国金融市场行为监管局主席一职。

据香港证监会官网消息，证监会星期五（7月8日）发新闻稿公布上述消息。

公告说，自2011年10月出任证监会行政总裁以来，欧达礼一直引领证监会采取一套高度聚焦的创新监管政策，并同时推动证监会在运作上进行改革，藉以应对各项风险并打击失当行为，确保香港金融市场保持高质素和廉洁稳健，以及维繫投资者的信心。

根据公告，欧达礼致力巩固香港作为国际机构及投资者通往内地的门户的角色，令证监会与中国证券监督管理委员会在跨境市场互联互通计划持续扩展下，建立起紧密的合作关系。

公告指出，欧达礼也透过担任国际证券事务监察委员会组织（国际证监会组织）的理事会主席和参与多个不同的国际论坛，提升了香港作为国际金融中心的地位及在制订国际监管标准方面的影响力。随着推动金融体系转型以应对气候变化威胁的工作愈趋迫切，欧达礼一直在香港及国际层面大力提倡可持续金融的举措。

证监会主席雷添良先生说：“我谨代表证监会董事局，衷心感谢欧达礼现身在其11年任期内的卓越领导及宝贵贡献。欧达礼先生以坚定的信念和矢志不移的决心，一直致力建立具有最高标准的一流监管框架，以应对香港在本地、区内及全球层面所面对的挑战和机遇。他将证监会构建成处事果断、效益斐然且深得本地和国际同业尊重的独立市场监管机构，他的成就令人永志不忘。”

雷添良还说：“同样重要的是，欧达礼先生在国际证监会组织及其他国际论坛担任深具影响力的角色，不仅协助香港赢得世界级监管机构的声誉，还巩固了其作为领先全球金融中心的地位。我们很高兴能够与欧达礼先生共事，并祝愿他在新岗位上事事顺利。”

欧达礼说：“证监会已发展成为获全球公认的少数世界级市场监管机构之一，我谨此向所有曾为本会发展作出贡献的人士致谢，特别是证监会历任和现任的董事局成员以及全体员工，他们在本会的日常工作中克尽厥职，表现斐然。”

欧达礼补充说：“本会所实施的政策和改革已深深植根于体制之中，我会将一个稳健有效的监管框架传承给我的继任人，为香港的成功发展及国际金融中心地位奠定坚实的基础。”

欧达礼的继任人选的招聘工作将会展开。

据网媒“香港01”报道，欧达礼自2011年10月出任证监会行政总裁，2019年曾表态于2020年约满离任，但2020年5月接受港府邀请继续留任，直至2023年9月30日。同时他也是国际证券事务监察委员会组织（IOSCO）理事会主席，任期至今年届满。