王毅会见俄外长：中俄排除干扰保持正常交往

中国国务委员兼外长王毅说，中俄排除干扰，保持正常交往，展现出两国关系的强大韧性和战略定力。

据新华社报道，王毅星期四（7月7日）在印尼峇厘岛二十国集团外长会期间会见俄罗斯外长拉夫罗夫，就中俄关系以及乌克兰问题交换了意见。

王毅说，当前国际局势动荡不定，全球挑战层出不穷。在两国元首战略引领下，中俄排除干扰，保持正常交往，有序推进各领域合作，展现出两国关系的强大韧性和战略定力。

王毅说，反对霸权霸凌、抵制单边主义是广大发展中国家的共同心声。当前国际政治的现实引人深思，是追求强权霸权，还是推进多极化进程，是真正维护以联合国为核心的国际秩序，还是抱持少数国家按自身标准制定的规则，相信随着时间推移，越来越多的国家将对此看得更清，做出正确选择。

拉夫罗夫祝贺中国成功举办金砖国家系列会议，称俄中秉持负责任立场，保持战略协作，为维护联合国宪章和国际法，推动国际秩序更加公平、国际关系更加民主发挥了重要作用，得到发展中国家的认同和支持。

拉夫罗夫说，俄中关系不受外部干扰，务实合作顺利推进，发展潜力巨大。俄方愿扩大双方合作领域和规模，更好造福两国人民。俄方支持全球发展倡议和全球安全倡议等重要理念，将同中方加强协调配合。

双方就乌克兰局势交换了意见。拉夫罗夫介绍了俄乌局势和俄方立场主张。王毅称，中国将继续秉持客观公正立场，聚焦劝和促谈，支持一切有利于和平解决危机的努力。