美大使回应文章被删：中国应让人民看到美国领导人说的话

对于美使馆微博与微信账号文章被删一事，美国驻华大使伯恩斯（Nicholas Burns）回应称，中国应该让人民看到美国领导人说的话，就像美国人民可以听到中国领导人说话一样。

伯恩斯周三在推特上贴文说：“（中国）审查员上周再次删除了我们微信/微博账户中白宫和国务院有关香港和北约峰会的贴文，中国应该让中国人民看到美国领导人说的话，就像美国人民可以听到中国领导人说话一样。”伯恩斯还在推特上帖文中附上了被删除贴文的截屏照片。

美国大使馆在其微博账号中分享了有关北约峰会事实介绍的链接，结果被删除。另两则在微信账号中被删除的贴文则来自白宫与美国国务院，与香港回归中国25周年有关。

美国国务院的声明以国务卿布林肯的名义发出，批评中国已不再视“民主参与、根本自由以及独立的媒体”为香港未来的一部分。该声明还指责北京“过去两年来侵蚀香港居民的自治，破坏香港居民的人权和自由”。

据美国之音报道，伯恩斯本周一在北京清华大学举办的一场论坛讨论中指责中国在乌克兰问题上说谎。他说，俄罗斯发动的侵乌战争是“对全球世界秩序的最大威胁”，希望中国外交部的发言人们能停止重复指责北约为战争负责的“俄罗斯宣传”。

伯恩斯说：“我希望外交部发言人也能停止在有关美国生物实验室的问题上撒谎。在乌克兰不存在这些实验室。”

