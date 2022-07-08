冠病预防药海南先行先试 每剂过万人民币

全球唯一一款获得包括美国、英国及欧盟等多地区授权，可用于冠病暴露前预防药物运抵中国海南省。该款药物是由阿斯利康公司研发的中和抗体Evusheld，目前已完成入境特殊物品审批。

据第一财经报道，Evusheld每剂两针，价格13300元（人民币，下同，2778.34新币）。这种长效中和抗体药物将优先适用于预防免疫功能低下人群感染，由于货源稀缺，目前在全球市场仍是一剂难求。

海口海关5日发布消息称，海口海关所属博鳌机场海关日前为中国大陆首次进口的中和抗体 Evusheld ( 恩适得 ) 完成入境特殊物品审批，货值共计2198.02万元人民币，

Evusheld并未获得大陆批准上市，但根据“国九条”政策，Evusheld可在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区使用，但不能使用医保结算。

目前海南有两家医院可以预约用药，优先适用对象是于免疫功能受损或者免疫力低下人群，使用者必须年龄在12岁以上，体重不低于40公斤。两家医院透露，目前已有十余人登记预约用药。医院透露，虽然药剂应是优先提供免疫功能低下人群使用，但目前登记施打的一大部分是要出国的学生。

Evusheld已先一步进入香港。 4月24日医管局介绍，首批逾190剂阿斯利康预防性冠病抗体药物Evusheld抵港，会优先供免疫力弱及移植病人使用有需要会再购买。

阿斯利康公司介绍，Evusheld临床试验表明，用药者感染新冠病毒风险可以降低77%至83%，防护效果持续至少六个月。对奥密克戎变异体BA.4和BA.5在内的多个变异株具有保护效力，阿斯利康也正在研发下一代针对多型的预防性药物。

阿斯利康仍未透露未来Evusheld在中国的进一步上市计划。

不过受限于Evusheld的高价格，业内人士认为，由于需要自费不能用医保支付，未必能被广泛接受。未来该药物批准进入市场时会有价格谈判，“大量采购下有可能会降价，但是降价幅度也有限”。