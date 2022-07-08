刘结一撰文促统 台陆委会批论述充满谬误

中国大陆国台办主任刘结一星期四（7月7日）在《人民日报》撰文，阐述对台总体方略，提及探索“一国两制”台湾方案。台湾陆委会同天回应称，北京当局对台论述充满一厢情愿的谬误与欺骗，只为掩饰其对台工作的失败和误判情势。

据台湾《联合报》报道，刘结一的文章从六方面阐述新时代中国共产党解决台湾问题的总体方略，并指总体方略明确新时代对台工作的总体目标是在实现中华民族伟大复兴进程中推进统一；战略思路是在中国大陆发展进步基础上解决台湾问题；基本方针是坚持“和平统一、一国两制”；基本立场是坚持一个中国原则和“九二共识”；主要途径是推动两岸关系和平发展、融合发展；必然要求是坚决反对台独分裂和外部势力干涉；精神动力是团结台湾同胞共圆中国梦；根本保障是坚持中共的集中统一领导。

台湾陆委会副主委邱垂正说，刘结一的文章重申对台总体方略及“反独促统”旧调，政府已多次重申，台湾主流民意坚定拒绝“一国两制”，更不会接受中共专制政权所设定的两岸终局。

邱垂正强调，台湾前途只有台湾2300万人民有权决定，北京当局不愿正视两岸互不隶属的基本事实，其对台论述充满一厢情愿的谬误与欺骗，只为掩饰误判情势的失败对台工作，对两岸关系毫无助益。

邱垂正重申，台湾政府的两岸政策始终一贯而坚定，不挑衅、不冒进，致力于维护台海稳定，捍卫“国家”主权及民主自由。

另据台湾《自由时报》报道，中国大陆国办7日通报，第14届海峡论坛7月12日起在福建厦门举行，13日举办论坛大会，预估出席论坛的台湾嘉宾约2000人。国民党将派副主席夏立言以视讯方式与会。

台湾陆委会发言人邱垂正说，海峡论坛是中共主办的大型对台统战平台，呼吁台湾各界应留意社会观感，掌握岛内民意脉动，以及国际视听，切勿配合中共对台统战操作，共同维护“国家”主权及自由民主。