中德签约10个合作项目 投资额近两亿欧元

中国与德国星期四（7月7日）集中签约10个商业合作项目，涵盖智电汽车、新医药、装备制造、新材料等领域，总投资近2亿欧元（约2.85亿新元）。

据澎拜新闻报道，江苏常州市政府与中国德国商会在常州中德（常州）创新产业园举行的“对话德国—江苏德国合作交流大会”上签署合作备忘录，10个中德合作项目集中签约，涵盖智电汽车、新医药、装备制造、新材料等领域，总投资近2亿欧元。

常州市市长盛蕾在致辞中说，今年常州新增总投资超亿美元的外资项目四个，新批协议外资10.6亿美元（约14.86亿新元），同比增长11.4%，折射出宏观环境复杂严峻的背景下外商投资看好中国、扎根常州的战略眼光。

中德友好协会会长史明德称，中德建交50年来，贸易额由全年不到3亿美元增至2021年的2400多亿欧元，中国已连续六年成为德国最大的贸易伙伴。德国企业赴华投资，促进了中国产业结构完善和科技创新，中国的快速发展也给包括德国企业在内的外资企业提供了市场机遇。德国正在成为中资企业的投资热土，不仅缩短了供应链，也创造了就业和税收。他形容中德过去50年的合作为“一个相互成就的成功故事”。

资料显示，目前常州累计设立德国投资企业超过250家，主要分布在汽车电子、机械装备制造、新材料、新能源、节能环保等领域；常州企业也已在德国投资45个项目。