港医卫局长称抗疫如练武功般唯快不破

香港医务卫生局局长卢宠茂说，抗疫犹如练武功唯快不破，须坚持到底，无坚不摧，不能左右摇摆。

香港新一届政府履新，上届港府食物及卫生局改组为医务卫生局，新任局长卢宠茂星期四（7月7日）接受香港《东方日报》专访时作出以上表述。

谈到港府坚持“动态清零”，卢宠茂说，不少人误会“清零”的概念，并以温度来形容：“摄氏零度其实不是真是全零，只是贴近零”。抗疫则如人练武功，“天下武功惟快不破，抗疫则须坚持到底，无坚不摧，不能左右摇摆”。

谈到病毒共存，很多人都无法忘记卢宠茂在任香港大学深圳医院院长时的一句名言“与病毒共存，只会共到黄泉”，这个理念他直至今天一样坚守。

卢宠茂7日在政府总部办公室受访，谈到疫情或反弹、市民希望陆港通关时指出全球疫情仍处于高位，病毒十分狡猾，会不断变异，香港远远未到可松一口气的时候。

他说，欧美国家虽然早早“躺平”，像美国全面开放，就死了100万人，英国也有18万人（死亡），因此直言香港若与外国同样实行病毒共存，死亡人数远远不只9000多人。

新一届港府上任首要任务件即是解决陆港通关，卢宠茂认为通关一词并不贴切，应是增加过关流量。他强调，目前是没办法要求免检疫的，所以追求全面通关是不合理的期望，但政府的最大目标是希望每一日都进步，每日通关人数不断增加，而疫情确诊数永远是减数。