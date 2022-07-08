美参议员斯科特会见蔡英文 盼确保台湾决定自己的未来

美国联邦参议员斯科特星期五（7月8日）到总统府会见台湾总统蔡英文致辞时说，美国以及其他热爱自由的国家将携手合作，确保台湾能够决定自己的未来，而不是让其他国家来干涉。

据台湾《自由时报》报道，蔡英文8日上午在总统府会见斯科特致词时说，这次是美国参议员斯科特首次来台访问，她代表台湾人民表达诚挚欢迎，史考特长期支持台湾，今年访问立陶宛期间，特别造访驻立陶宛台湾代表处，是第一位访问驻立陶宛台湾代表处的美国国会议员，展现民主伙伴团结相挺的精神。

蔡英文说，感谢参议员史考特去年和今年都提出攸关台湾安全议题的法案，台湾也会持续，与美国密切合作，共同促进印太地区的稳定和繁荣。

蔡英文指出，这几年来不论是疫情大流行，威权主义扩张，俄罗斯入侵乌克兰，这些挑战都告诉我们，民主伙伴之间必须更加深化合作。她感谢斯科特为台美经贸所做的努力，包括5月致函拜登总统，对台湾参与印太经济框架表达支持。

蔡英文最后再次感谢斯科特来访，期待未来在斯科特的支持下，台美伙伴关系将更坚实紧密。

斯科特致词时说，非常荣幸与总统蔡英文会面，台美发展贸易关系是非常重要的事情，因此有机会让两地人民享受非常繁荣的生活，他感谢蔡政府持续推动台湾与各国的经济发展。

斯科特说，这次来台访问希望可以了解台湾各位及商界领袖如何进一步推动台美贸易关系。他身为美国国会国防委员会一员，以及身为参议员、美国负责任的公民，希望推动台湾及台湾人民在自由以及安全方面的努力。

他强调，美国以及其他热爱自由的国家将携手合作，确保台湾能够决定自己的未来，而不是让其他国家来干涉。

在上午会见蔡英文后，斯科特下午将赴行政院，会见行政院长苏贞昌。

另据中国大陆国防部微信公号“国防部发布”消息，针对有报道指，美国佛罗里达州共和党联邦参议员斯科特近期访问台湾，中国大陆国防部回应说，美方此举严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重损害中美关系的政治基础，严重破坏中美两国两军关系，加剧台海地区局势紧张升级，中方对此坚决反对。

大陆国防部说，针对美台勾连挑衅恶劣行径，中国人民解放军东部战区于近日在台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练。台湾问题纯属中国内政。祖国统一是绝对要实现的，外部势力干涉是绝对不会得逞的。中国人民解放军全时待战、随时能战，采取一切必要措施，坚决挫败外部势力干涉和“台独”分裂图谋，坚决捍卫国家主权和领土完整。