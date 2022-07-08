北京收回进入聚集场所须接种疫苗的强制令

发布进入聚集场所必须接种疫苗的强制令还不到两天，北京市又收回了指令。

据北京日报客户端星期五（7月8日）报道，北京市防控办有关负责人星期四受询时说，当前市民群众在严格测温扫码和查验72小时内核酸检测阴性证明后即可正常进入市内各类公共场所。

北京市接种疫苗的强制令发布后，引发一些市民的关注和疑虑，针对此事，北京日报记者专门采访了北京市防控办有关负责人。负责人说，非常感谢大家一直以来对首都疫情防控工作的理解和支持。疫苗接种是防范疫情传播、保护人群健康的重要措施。

他说，中国国务院联防联控机制综合组印发的《关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）的通知》明确，冠病病毒疫苗接种坚持知情、同意、自愿原则，鼓励三岁以上适龄无接种禁忌人群应接尽接，北京市将严格落实，积极推进。

这位负责人强调，当前市民群众在严格测温扫码和查验72小时内核酸检测阴性证明后即可正常进入市内各类公共场所。北京市将认真落实第九版防控方案和“九不准”要求，主动为市民群众接种疫苗提供服务，科学开展禁忌评估，规范接种操作，方便查询信息。

据中国央视新闻客户端此前报道，北京市卫生健康委员会副主任李昂星期三（7月6日）在新闻发布会上宣布，将从下星期一（7月11日）开始实施疫苗接种相关疫情防控措施，不适宜接种人员除外。人群聚集场所包括线下培训机构、图书馆、博物馆、电影院、美术馆、文化馆、体育场馆、健身场所、演出娱乐场所、网吧等。

此外，出入老年大学、老年活动站（室）和老年人健身娱乐活动场所的老年人要尽快实现疫苗应接尽接。

据彭博社报道，北京市卫健委的上述要求，引起市民反弹，有网民发表言论，指有关规定是非法限制他们的自由，同时也质疑疫苗应对高传播率且具免疫逃逸能力的奥密克戎变异株的有效性。

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进在个人微博发文称，北京市在舆论压力下收回“疫苗令”，这个转折还是很值得高兴的。这个转折显示了舆论的力量，舆论在与权力的这次冲突中占了上风。中国社会的运行主要由政府主导，这次权力面对舆论的反对很及时地后退，等于接受了舆论对“疫苗令”不合法的主张，权力的边界因此得到了一次强调。

他说：“我们的社会需要适应这样的冲突和摩擦。中国的权力总的来说比较强势，需要有限制它的实际杠杆，这对国家治理是建设性的。在促成这一次的转折中，承载舆论的的主要都是体制外的互联网自媒体。我们需要通过这件事看到，有一些尖锐的自媒体存在，有互联网舆论场存在，这是推动中国进步合力的一部分。”

胡锡进说，北京市的迅速修正也是需要勇气的，如果有更多的地方政府在遭到舆论有依据的反对时能够及时作出调整，将是好事。然而，真正汲取教训更重要，事情出在北京市，但是依法行政的警示却值得各地举一反三。近一段时间，地方政府超越法律规定做事的情况反复出现。

他希望政府出规定需要更严谨，做得不合适应迅速接受舆论的批评作出修正，希望北京市这次“疫苗令”波折最后强化的就是这个逻辑。