香港国际机场第三跑道启用

香港国际机场第三跑道星期五（7月8日）正式启用。

据香港01报道，第三跑道的成本达1451亿元（港元，约259亿新元），正式启用后，首班降落航班为8时24分降落的政府飞行服务队飞机；而从上海到香港的国泰货机(航班编号CX3251)，则于上午8时27分着陆，成为首班在三跑降落的商业航班。

香港国泰航空行政总裁邓健荣说，很高兴成为首家于第三跑道运作商业航班的航空公司，第三跑道启用是香港国际航空枢纽发展的重要里程碑，将大幅提升机场处理客货运航班的能力。他说，三跑系统启用后的增长潜力，加上大湾区带来的机遇，将确保国泰航空及香港枢纽保持长远竞争力。

香港机场管理局说，随着机场开始编排航班熟习新跑道运作，原有的中跑道已暂时关闭作重新配置，将来会使用新的北跑道及南跑道，继续以双跑道系统运作。

除第三跑道外，三跑系统工程项目还包括扩建二号客运大楼、兴建新T2客运廊、旅客捷运系统及行李处理系统等。机管局目标于2024年如期完成整项工程。

另据彭博社报道，数据显示，今年前五个月，香港国际机场的旅客人次仅为54.5万，2019年的同时段则有约3140万人次。国际航空运输协会（IATA）理事长沃尔什（Willie Walsh）今年四月时曾说，香港受冠病疫情影响，经历两年的封锁后，想要恢复往日航空枢纽的荣光并非易事。