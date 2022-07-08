蔡英文谴责安倍遭枪击事件

台湾总统蔡英文星期五（8日）在面簿上发文，对于日本前首相安倍晋三遭枪击感到惊讶，并谴责枪击事件。

蔡英文写道，她代表台湾政府，严厉谴责暴力不法行为。她说，“接获日本安倍晋三前首相在行程中遭到枪击的讯息，相信大家跟我一样，同样感到惊讶与不舍。”

蔡英文也请台湾外交部和驻日代表谢长廷，向日本政府及安倍的亲属，表达关心跟慰问之意，并且密切关注后续的发展。

她也说：“安倍前首相不仅是我的好朋友，更是台湾最坚定的挚友，长年以来力挺台湾，推动台日关系进展不遗余力。希望安倍前首相能尽速脱离险境，希望我们的好朋友，能够有平安的消息传来。”

台湾苹果新闻网报道，安倍一直对台湾相当友好，与台湾已故总统李登辉交情甚笃，安倍也被形容为最友台日相，即使卸任后也频繁发表友台言论，今年3月他曾与蔡英文视讯对话。三立新闻网则引述消息人士报道，安倍可能在今年7月底访台。

67岁的安倍晋三是在当地时间星期五早上11时半（新加坡时间早上10时半）左右，于奈良市发表街头演说时遭枪击。日本共同社报道，安倍失去意识，处于心肺功能停止状态，警察也当场制伏嫌犯。

日本首相岸田文雄谴责这起枪击事件。他说：“这是在作为民主之根基的选举进行期间发生的卑劣野蛮行径，绝不能容许。以最强烈的言辞予以谴责。”