王受文任中国商务部国际贸易谈判代表

中国国务院任免官员，王受文任商务部国际贸易谈判代表（正部长级）。

据中国人社部网站，王广华兼任国家自然资源总督察；任命赵保林为审计署总审计师；任命罗文为国家市场监督管理总局局长；任命李晓红为中国工程院院长，钟志华、邓秀新、王辰、吴曼青、李仲平为中国工程院副院长；任命陆昊为国务院发展研究中心主任；任命丛亮为国家粮食和物资储备局局长；任命宋志勇为中国民用航空局局长。

免去丛亮的国家发展和改革委员会副主任职务；免去陆昊的国家自然资源总督察职务；免去冯正霖的交通运输部副部长、中国民用航空局局长职务；免去刘思扬的新华通讯社副社长职务；免去马建堂的国务院发展研究中心副主任职务；免去傅兴国的国家公务员局局长职务；免去吴世忠的国家保密局副局长职务。

公开资料显示，王受文历任中国外经贸部交际司翻译处副处长、贸管司招标处、纺织品处处长；2001年5月任外经贸部贸管司副司级干部，2001年8月援藏任自治区外经贸厅副厅长、党组成员；2003年9月起先后任商务部进出口公平贸易局副局长、巡视员、局长；2006年12月任商务部对外贸易司司长；2013年8月任商务部部长助理、党组成员；2015年4月任商务部党组成员、副部长；2018年1月兼任商务部国际贸易谈判副代表。