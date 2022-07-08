河北宣化发现中国数量最多恐龙足迹点

河北省张家口市宣化区发现了9000多平方米的恐龙足迹化石点，现场的恐龙足迹有4300多个，并新发现一例恐龙足迹种属。专家估计，这是目前中国最大规模的恐龙足迹面。

据央视新闻客户端周五（7月8日）报道，地质调查人员对现场的地质测定年代显示，恐龙足迹所在岩石层距今已经有1.5亿年了，但是现场的足迹保存得十分清晰。

中国地质大学副教授邢立达表示，足迹源于侏罗纪到白垩纪之交的时代，如此大规模的足迹面在中国目前排第一位。

这些足迹有的是近似圆形，有的则是类似兽爪形状，并且多个足迹成行。邢立达说：“从现场足迹来推断，植食性恐龙体长可达十五米以上，肉食性恐龙体长可达四到五米左右。”

通过专家对痕迹的辨认和分类探查，确定共有恐龙足迹四属四种，并新发现了恐龙足迹种属一例。

专家推测，发现足迹的现场在一亿多年以前曾经拥有大片的森林和水源，所以有大量食植物恐龙和食肉类恐龙在这里聚集。

恐龙足迹形成条件非常苛刻，是恐龙在湿度、黏度、颗粒度适中的地表行走时留下的脚印所形成的化石。恐龙足迹比恐龙化石、恐龙蛋化石更具特色和意义。

这些完好恐龙足迹填补了河北省燕辽生物群和热河生物群之间时间间断的“空白区”，对于研究两大生物群落的关联性等科学问题具有极其重要的价值。

此前，中国古生物学家宣称中国最大恐龙足迹点位于四川凉山，面积9000多平方米，有至少933个足迹。