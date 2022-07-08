台湾新党组团参加海峡论坛 批朱立伦亲美是“拿香跟拜”

第14届海峡论坛将于下周二（7月12日）起在福建厦门登场，台湾陆委会强调，台湾各界应留意社会观感，切勿配合中共对台统战操作。不过，新党仍率团赴中国大陆参加，目前代表团已在当地隔离中。新党主席吴成典表说，蔡英文政府一面倒亲美反中，没想到国民党主席朱立伦也“拿香跟拜”，痛批远离台湾反战求和的主流民意。

据台湾《自由时报》报道，吴成典星期五（7月8日）透过新闻稿说，海峡论坛至今已经举办了13届，经由论坛创造两岸人民交流和融的气氛，与民进党的威吓、恐惧，形成了强烈的对比，并强调和平需要耐心和智慧，不是威胁和恐吓。

吴成典说，以蔡英文为首的民进党，配合美国投火台湾，一面倒亲美反中，朱立伦也莫名其妙“拿香跟拜”，都已远离台湾反战求和的主流民意。海内外认为两岸兵凶战危之际，再次恫吓参加以和平为主轴的民间交流活动，有意义吗？

针对立法院民进党团干事长郑运鹏称，“国家”之间应由双方政府对谈才是正途。吴成典说，政府对谈是正途，民间交流更是必要，尤其执政者搞民粹的时候，两岸民间正面的对谈，更为重要。

吴成典也喊话郑运鹏，称只要本着两岸一家亲，有着期待中华民族伟大复兴的精神，相信论坛也会很乐意邀请他以个人身份代表执政党参加，促进民间的和平交流，本就是海峡论坛的精神。