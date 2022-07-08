香港第二季消费者信心指数环比大跌

2022年第二季度两岸及港澳消费者信心指数结果星期五（7月8日）公布。香港消费者信心整体指数为58.1，较上一季度大幅下跌26.7%。

据香港中通社报道，香港消费者信心整体指数下跌，主要受物价状况分指数拖累，该项分指数仅录得51.6，与上一季度相比大幅下跌41.4%，跌幅在所有指标中最高。

指数评分范围为0至200，小于100表示“信心不足”，大于100表示“有信心”。香港城市大学以计算机随机抽样、电话访问形式，共访问1000位年满18岁并在当地常住的香港居民。

在六个消费者信心指数中，第二季度有四个分指数均大幅下跌，包括物价状况、投资股票、生活消费状况和购买住屋分指数。

具体来看，港人对物价状况的信心分指数51.6，环比大幅下跌41.4%；对投资股票信心分指数为55，环比大幅下跌29.8%；对生活消费状况方面的信心分指数为68.9，环比大幅下跌28.3%；对购买住屋的信心分指数为52.6，环比大幅下跌26.4%。

此外，消费者在经济发展和就业状况分指数的信心也有所下降，两项信心分指数分别录得59.1和61.6，环比分别下降15.3%和下降14.2%。

香港城大管理科学系副教授、统计咨询中心主任曹国辉指出，香港整体指数结果与上个季度相比大幅下跌，是因为居民对所有分指数范畴的信心均显著下降，其中物价状况方面的信心跌幅最大，超过40%。物价状况在第三季度预期分的指数绝对数值也偏低，只接近50，反映消费者认为香港物价会持续攀升。