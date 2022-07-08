云南亿万富翁被杀案重审 凶手获死刑

云南亿万富翁被吸毒人员杀害案一审重审近日宣判。被告人马寿聪因犯故意杀人罪，被判处死刑，剥夺政治权利终身，赔偿受害者家属丧葬费及车辆损失费共6万9129元（下同，约1万4475新元）。

据红星新闻报道，受害者王华聪的家属马杰芳星期五（7月8日）对记者说，此次判决未公开宣判，云南省文山壮族苗族自治州中级人民法院工作人员将判决书交至她手中。

马杰芳说，对于马寿聪获死刑的判决结果，家属表示认同。但她们始终认为，该案背后的“幕后凶手”为马寿聪的哥哥马寿兴。家属请求相关部门继续追查幕后凶手，依法追究其刑事责任。

2020年11月，上述案件一审首次宣判，以故意杀人罪判处被告人马寿聪死刑。马寿聪不服，提出上诉，云南省高级人民法院将案件发回重审。重审后，云南省文山壮族苗族自治州中级人民法院认为，马寿聪故意杀人罪名成立，未改变死刑判决。

据红星新闻此前报道，2018年8月7日，刚回云南文山老家不久的吸毒人员马寿聪，驾车撞伤当地矿企老板王华聪后，又用双刃刀捅刺数刀，致王华聪急性失血性休克死亡。马寿聪离开现场后，电话报警自首。

2019年5月，文山壮族苗族自治州人民检察院以故意杀人罪对马寿聪提起公诉。同年10月30日，该案在文山壮族苗族自治州中级人民法院一审开庭。

王华聪生前是云南文山州华联房地产开发有限责任公司执行董事，曾在当地经营多家矿产公司和冶炼厂，被称作“身家上亿的大老板”。马寿聪则是吸毒人员，曾在广东某戒毒所接受为期18个月的强制戒毒。

马寿兴是马寿聪的哥哥。马寿兴曾与王华聪经营矿山生意，交往密切，后因经济纠纷翻脸。据王华聪的家属讲述，在长达六年的时间里，马寿兴和王华聪没有再来往，直到事发前几个月，王华聪发现自己一处价值上千万元人民币的房产在2009年被马寿兴转卖，委托律师维权时，两人又开始有了交集。

马寿聪则在供述中称，他曾通过哥哥马寿兴，花50万元人民币现金入股王华聪的公司，后公司关停后，自己一直没拿到钱，遂起意杀人。