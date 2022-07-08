部分网民为安倍遇刺叫好 中国外交部：突发事件不应关联中日关系

日本前首相安倍晋三周五（7月8日）被枪击后抢救无效身亡，部分中国网民对此发表嘲讽或叫好言论。中国外交部发言人赵立坚回应说，这一突发事件不应与中日关系关联起来。

赵立坚在外交部例行记者会上说：“对于网民的各种评论，我不予置评。我刚才已充分表达中国政府的立场。这一突发事件不应同中日关系关联起来。”

赵立坚此前回应说，对事件感到震惊，希望安倍早日康复。他也说，安倍曾经为推动中日关系的改善发展做出过贡献。

安倍晋三遇刺后，一些中国网民在相关新闻评论区留言嘲讽甚至叫好。中国官媒央视新闻微博发布的安倍晋三无生命体征的新闻评论区中，就有“世界和平 不忘历史”、“这枪晚了一天”等言论，将枪击案发生的日期与1937年7月7日卢沟桥事变（也称“七七事变”）联系起来。安倍晋三抢救无效逝世的新闻发布后，相关话题的微博评论区更是出现“阎王爷来迟了一天”等评论。

澎湃新闻特约评论员在直播间评论时忍不住哽咽，结果被中国网民炮轰，指她是“精日分子”、“如丧考妣”，质问她“怎么不替安倍挡子弹”。

另据《德国之声》报道，中国异议艺术家巴丢草周五午间在推特截图发文称，有部分中国民族主义者在微博上庆祝安倍遭到枪击，并称袭击者为“英雄”。

不过，也有中国网民认为，不应该对安倍遇刺幸灾乐祸，有网民表示“反对恐怖刺杀”，也有网民称“同情谈不上，就是觉得挺可悲的。”

67岁的安倍晋三星期五上午11时30分左右（新加坡时间上午10时30分）在奈良市的大和西大寺车站附近发表助选演说时中枪，经抢救无效，于日本时间下午5点3分去世。