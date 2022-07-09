美参议员访台 国台办：纵容支持台独十分危险

美国联邦参议员斯科特访问台湾，称加强美方对台合作，中国大陆国台办发言人朱凤莲星期五（7月8日）回应说，美国会一些议员有关错误言行干涉中国内政，纵容支持台独分裂活动，十分危险。

朱凤莲重申，“世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分”。她还说，民进党当局企图拉拢外部反华势力谋独挑衅，注定失败。

美国资深共和党籍参议员斯科特（Rick Scott）7月7日下午抵台，开始为期三天的访问。他8日与台湾总统蔡英文会面时说，美国及其他热爱自由的国家将携手合作，确保台湾能够决定自己的未来，而不是“由其他外来力量”。

中国大陆国防部发言人吴谦星期五表示，美方此举严重损害中美关系的政治基础，严重破坏中美两国两军关系，加剧台海地区局势紧张升级，中方对此坚决反对。针对美台勾连挑衅恶劣行径，解放军东部战区于近日在台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练。

解放军东部战区发言人施毅也说，战区部队时刻保持高度戒备，持续加强练兵备战，坚决捍卫国家主权安全和地区和平稳定，坚决粉碎任何台独图谋。

大陆外交部发言人赵立坚则在星期五下午的记者会上说，解放军在台湾周边海空域的实战化演练，针对的是外部势力干涉和台独分裂势力。

路透社星期五报道，多架中国大陆战机当天飞过台湾海峡中线，但未进入台湾空域。台湾国防部称，大陆军机刻意逾越海峡中线的挑衅行为，严重破坏区域和平与稳定，国防部表达严正谴责。