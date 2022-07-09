王毅布林肯上午将在峇厘岛举行双边会谈

中国外长王毅与美国国务卿布林肯计划在二十国集团（G20）外长会议期间于星期六（7月9日）上午在峇厘岛举行双边会谈以及工作午餐。

综合法新社和彭博社报道，此次会谈旨在防止中美持续的紧张关系进一步失控。这也将是在6月10日中美防长在“香会”期间会谈后中美高层之间的第五次接触。

美国负责亚洲事务的助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink）星期二说，布林肯希望与王毅进行“坦诚的讨论”，他将在世界两个最大经济体之间的关系中寻求“护栏”。

康达还对记者说，美国将寻求“尽一切可能确保防止任何或许在不经意间导致冲突的误判”。

康达还说，美国也希望通过这个机会告诉北京，在乌克兰这件事情上“哪些事情我们希望中国做，哪些事情我们不希望中国做”。

中国外交部发言人赵立坚则在星期二回答中美外长峇厘岛会晤相关问题时说，经中美双方商定，王毅将在会议期间同美国国务卿布林肯举行会晤，就当前的中美关系和重大国际和地区问题交换意见。

报道指出，拜登保持了其前任特朗普对北京的强硬立场，中美关系陷入紧张，但布林肯在最近的一次演讲中明确表示，美国不寻求新的“冷战”。

外界普遍预计，拜登政府很快就会取消特朗普时期对中国商品加征的部分关税，以缓解美国飙升的通胀。

美国官员对中国在乌克兰问题上的立场也持谨慎乐观的态度。报道说，美国谴责中国在口头上对俄罗斯的支持，但也看到没有迹象表明北京在物质上给予俄罗斯支持。

一名官员透露，在星期五的20国集团闭门会谈中，中国在乌克兰问题上的态度是“非常谨慎和克制的”，在会谈期间，以美国为首的西方国家试图孤立俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)，后者在批评声中退出了会谈。

公开报道显示，中国国务委员兼国防部长魏凤和上月10日同美国国防部长奥斯汀在新加坡举行的第19届香格里拉对话期间举行会谈后，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪6月13日同美国总统国家安全事务助理沙利文在卢森堡举行会晤。

7月5日，中国国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美财政部长耶伦举行视频通话；中央军委委员、军委联合参谋部参谋长李作成7月7日应约与美军参联会主席米利进行视频通话。

布林肯与王毅此次会谈将是过去一个月以来中美高官之间的第五次接触。