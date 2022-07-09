中国产冠病特效药定价一万人民币以下

腾盛博药星期四（7月7日）宣布旗下控股公司腾盛华创医药技术（北京）有限公司生产的首个中国产冠病中和抗体联合治疗药物在中国商业化上市。该药物在中国的定价是每人份一万元（人民币，下同，约2000新元）之内；深圳市第三人民医院会率先进行使用。

根据新京报报道，据腾盛博药总裁兼大中华区总经理、腾盛华创首席执行官罗永庆介绍，产品定价取决于几个因素：“首先是抗体的量，就是蛋白质的生产成本，这个比较高；其次是药物经济学价值的评估，比如药物的有效性。”

“大家可能有了解，美国中和抗体药物的价格是每人份1500美元到2000美元。综合考虑了全部因素，我们在中国的定价是每人份一万元之内。” 罗永庆称。

此前，腾盛博药首席财务官李安康曾说：“在治疗过程中，这对中和抗体主要是通过静脉注射的方式，两个药品各用1g先后注射，全程不足一小时，只需要一次就可以完成治疗。”

报道说，2020年5月，腾盛博药携手深圳市第三人民医院和清华大学在北京成立腾盛华创公司，以开发冠病中和抗体安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法。

据罗永庆透露：“在研发安巴韦单抗和罗米司韦单抗的时候，我们前后投入了超过两亿美元，以确保研发和商业化的顺利进行。商业化上市以后，我们会根据国内和国外市场的需求来制定我们的生产计划。”

对于该联合疗法成功在中国商业化上市后具体的推进路径，罗永庆说：“安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法已经在2022年3月获国家卫生健康委员会批准，纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》。自2022年3月22日起，多个省市医疗保障局陆续执行了《关于切实做好当前疫情防控医疗保障工作的通知》的指示，将安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法纳入本地医保基金支付范围。”

“当然，各地的政策可能各有不同。因为新冠的治疗药物是由政府来支付的，所以有通过医保、通过财政或其他方式来进行支付的各种情况。关于全国上市的推进路径，深圳市第三人民医院会首先进行使用。全国层面上，目前我们委托了三家大的经销商（华润医药、国药控股、上海医药），它们有能力覆盖到全国各个地方。一旦哪里有疫情有需求，它们可以迅速地进行配送。” 罗永庆称。

据悉，公司已收到全国20多个省市的卫健机构或者防疫机构发出的采购意向。

