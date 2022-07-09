中国CPI上月同比涨2.5% 环比持平

中国国家统计局星期六（7月9日）发布2022年6月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据。其中，CPI上月同比上涨2.5%，环比持平。PPI上月同比上涨6.1%，环比持平。

根据中国国家统计局公布的数据，CPI上月同比上涨2.5%。其中，城市上涨2.5%，农村上涨2.6%；食品价格上涨2.9%，非食品价格上涨2.5%；消费品价格上涨3.5%，服务价格上涨1.0%。从1­­至6月平均来看，CPI比上年同期上涨1.7%。

环比来看，CPI上月持平。其中，城市持平，农村持平；食品价格下降1.6%，非食品价格上涨0.4%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.2%。同比上涨2.5%。其中，城市上涨2.5%，农村上涨2.6%；食品价格上涨2.9%，非食品价格上涨2.5%；消费品价格上涨3.5%，服务价格上涨1.0%。1­­至6月平均来看，CPI比上年同期上涨1.7%。

PPI方面，上月同比上涨6.1%，涨幅比上月回落0.3个百分点，主要是去年基数走高的影响，今年以来已连续6个月回落。其中，生产资料价格上涨7.5%，涨幅回落0.6个百分点；生活资料价格上涨1.7%，涨幅扩大0.5个百分点。

从环比看，PPI由上月上涨0.1%转为持平。其中，生产资料价格由上涨0.1%转为下降0.1%；生活资料价格上涨0.3%，涨幅与上月相同。国际原油价格变动带动国内相关行业价格上涨，其中石油和天然气开采业价格上涨7.0%，石油煤炭及其他燃料加工业价格上涨3.6%，化学纤维制造业价格上涨2.2%。“迎峰度夏”备煤需求增加，煤炭开采和洗选业价格上涨0.8%。受投资增速放缓等因素影响，钢材、水泥等行业需求相对较弱，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降3.1%，非金属矿物制品业价格下降1.5%。