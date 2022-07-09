台大国发所回应林智坚论文抄袭：正配合处理

民进党籍桃园市长参选人林智坚被指中华大学、台大国发所两本硕论涉嫌抄袭，遭到外界质疑的台大国发所星期五（7月8日）晚发声明称，正配合台大与社科院学位论文学术伦理审定委员会进行处理，盼各界耐心等候，对于近日的批评与指教将纳为参考。

台大国发所网站刊出的声明还说，硕士在职专班毕业生学位论文涉及学术伦理事件，正配合台大与社科院学位论文学术伦理审定委员会进行处理，敬盼各界耐心等候。

声明说，自今年2月起，已要求所上学生申请学位论文口试，须缴交“硕博士论文原创性比对检核表”，学位论文也须附上“硕博士学位论文学术伦理声明书”，以确保符合学术伦理规范。

国发所表示，对于近日各界的批评指教，十分重视并纳为参考，以期回报社会大众的爱护与支持。

国发所学生会也发布声明称，进入国发所就读是为了专心求学，感谢各界对此事的批评指教，届时无论审定结果如何仍恳请各界理性、客观看待。

林智坚国发所论文涉嫌抄袭案持续延烧。林智坚对揭发他的国民党台北市议员王鸿薇提起加重诽谤告诉；王鸿薇反告林诬告，并告发林涉嫌侵占新竹科学管理局著作权。两所涉事大学表明会在两个月内完成调查。

台湾总统蔡英文星期四（7月7日）出手背书，在林智坚面簿写下“智坚辛苦了”92字留言，表态相挺。此举引爆蓝营怒火，质疑蔡英文“挺剽窃”。

