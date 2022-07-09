中国有商家推出“庆安倍去世”促销

日本前首相安倍晋三星期五（7月8日）遇刺身亡震惊国际社会。美国、韩国、泰国、印度、澳大利亚、英国和欧盟等都表明与日本同在。不过，中国一些商家却以安倍离世作为促销契机，举办活动庆贺，推出“奶茶买一送一”、“7.8安培开席套餐”等大酬宾活动。

根据微博热传的照片显示，中国一家奶茶店挂出红色布条，宣布举办庆祝“安倍归西，奶茶买一送一，连续三天普天同庆”的活动；一家经营捷安特自行车的店铺则推出“为庆祝安倍晋三被崩”送手套的活动，还有一家外送平台推出“7.8安培开席套餐”优惠。

一家自行车店推出“为庆祝安倍晋三被崩”送手套的活动。（微博）

安倍晋三星期五被枪击后抢救无效身亡，相关话题持续占据微博热搜。不少中国网民在官媒发布的相关文章下发表嘲讽或叫好言论。 有网民留言赞“枪法真准”，还有网民说：“我开心纯粹是因为我素质差，跟祖国没有任何关系”。



中国外交部发言人赵立坚星期五回答相关提问时说，对于网民的各种评论，不予置评。这一突发事件不应同中日关系关联起来。

针对中国商家推出的相关“庆祝活动”，也有一些中国网民表示不赞同，有网民留言评论称，“这得多没人性，才会拿刺杀一个卸任领导人来做策划”。

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进星期五晚上发表评论文章说，安倍遭刺杀，一些势力想利用网民的率意表达黑中国，呼吁网民应有所警惕。

胡锡进指出，美国和西方社会喜欢安倍的人多，但是他在中国民间的形象非常差，原因是他在任职期间、尤其是前期就改善日中关系虽有过一些积极姿态，但经常言行不一。

胡锡进说，中国互联网上今天出了很多普通网民对安倍遇刺的拍手称快。互联网是民间舆论场，出现那样的声音非常正常。

他还说，今天海外一些媒体关注到了中国互联网上对安倍遇刺的一些反应，并且放大那些喝彩声音的意义，把他们作为中国社会的标签进行宣扬，那是他们成心在自己的语境中黑中国的一种方式。

胡锡进最后说，外界有一股势力要利用网民的发言黑中国，大家需要有所警惕。他同时也强调，谁都没有权利不让中国普通人率意表达自己对国际事件的看法，不能要求老百姓在网上发言像外交官或专业人士那样注意周到，更不应上纲上线。

