习近平就安倍晋三逝世向岸田文雄致唁电

中国国家主席习近平星期六（7月9日）就日本前首相安倍晋三逝世向日本首相岸田文雄致唁电时说，对安倍突然去世深感惋惜。安倍在任期间为推动中日关系改善进行了努力，作出了有益贡献。

据央视新闻报道，习近平代表中国政府和中国人民并以个人名义，对安倍晋三突遭不幸辞世表示深切的哀悼，向安倍晋三亲属表示慰问。

习近平指出，安倍晋三在任期间为推动中日关系改善进行了努力，作出了有益贡献。他曾同安倍就构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识。

习近平还说，他对安倍突然去世深感惋惜。愿同首相先生一道，根据中日四个政治文件确立的各项原则，继续发展中日睦邻友好合作关系。

同日，习近平和夫人彭丽媛向安倍晋三夫人安倍昭惠女士致唁电表示哀悼和慰问。

安倍晋三星期五遇刺身亡震惊国际社会。美国、韩国、泰国、印度、澳大利亚、英国和欧盟等都表明与日本同在。

美国总统拜登当天说，他已下令美国国旗下半旗，直至7月10日，以悼念安倍晋三。拜登在一份声明中形容安倍晋三“是日本人民自豪的仆人，是美国忠实的朋友”。

俄罗斯总统普京星期五在发给安倍家人的唁电中，称安倍去世是“无可弥补的损失”。他也赞扬安倍是一位“杰出的政治家”，为发展“俄日睦邻友好关系”做了很多工作。

中国驻日大使馆当天对安倍遇刺身亡表示哀悼，大使馆发言人发声明说：“前首相安倍任内为改善中日关系作出了贡献。我们对他去世表示哀悼，并向他的家人表示慰问。”

中国外交部发言人赵立坚在星期五的例行记者会上称，安倍曾为中日关系改善与发展作出贡献，中枪一事“不应与中日关系关联起来”。被问及中国一些网民为安倍中枪欢呼时，赵立坚说他“不会对网民的言论发表评论”。