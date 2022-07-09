北京发放总额不超过3000万人民币的京郊住宿消费券

北京市文化和旅游局星期六（7月9日）宣布，将从7月10日起向消费者发放总额不超过3000万元（人民币，下同，约600万新元）的京郊住宿消费券。

根据澎湃新闻报道，消费者在预订门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区等10个郊区周日至周四（节假日除外）的酒店和乡村民宿时，可以线上领取消费券，单笔订单享受5折优惠，最高补贴不超过1000元。

根据安排，京郊住宿消费券预计分三期发放，第一期为2022年7月10日至7月31日；第二期为2022年8月1日至8月31日；第三期为9月1日至9月30日，当月领取当月有效。

值得注意的是，同一个用户每月可领取一张消费券，在预订带有“京郊住宿券”标识的酒店和乡村民宿时使用。

北京市文旅局相关负责人表示，在疫情防控常态化和文旅行业长时间遭受疫情影响的背景下，北京发放京郊住宿消费券既可以让近一段时间以来消费者积蓄的文旅消费需求得到释放，鼓励消费者错峰到京郊品尝美食，欣赏美景，体验生活，感受京郊魅力，也可以让广大京郊的文旅企业获得更多向消费者提供服务的机会。

消费券使用时间定在7月10至9月30日之间每周的周日至周四，主要考虑到在疫情防控常态化条件下，利用暑期这个有利时间段，引导消费者错峰出行。特别是让包括放暑假的学生、休假的亲子家庭，以及退休群体等能在工作日出游的消费群体，到京郊旅游休闲，减少周末到京郊的人员聚集，减轻郊区因人员出游带来的疫情防控压力，降低疫情传播风险。下一步，市文旅局还将举办系列文旅促消费活动，举办消夏延庆、休闲密云、品酒房山等配套活动，推出北京十大微度假目的地。

“在疫情防控常态化和暑期旅游市场回暖的背景下，京郊住宿消费券的发放，可谓正逢其时。”去哪儿网总裁勾志鹏介绍，此次住宿消费券使用范围涵盖了北京京郊近万家酒店和乡村民宿，其中包括了一大批高星高热酒店和精品民宿。如古北水镇大酒店、北京日出东方凯宾斯基酒店、核桃小院等。

勾志鹏指出，进入6月以来，高校及中小学陆续进入暑假，北京的旅游市场已快速进入复苏阶段。在去哪儿平台上，7月1日至7月7日，酒店预订量比上周增长21%，较2019年疫情前同期预订量增加了12%，也已超过2021年同期预订量。从去哪儿目前订单量来看，北京位居暑期热门酒店旅游城市TOP4，热门景点旅游城市TOP3。

