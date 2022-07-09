海南将入户入学入职与个人生育情况脱钩

中国海南省在最新发布的促进人口长期均衡发展方案中提出，稳妥有序实施三孩生育政策，将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩。

据澎湃新闻报道，海南省印发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》（以下简称“方案”）。方案提出，评优、评先将不再进行计划生育鉴定，并依法依规妥善处理历史遗留问题。

方案提到，到2025年，积极生育支持政策体系将基本建立，服务管理制度基本完备，优生优育服务水平明显提高，孕产妇死亡率控制在10/10万以下，婴儿死亡率控制在3.5‰以下。

方案还提出，“十四五”时期，实现公立型或普惠性婴幼儿照护服务机构市县全覆盖，每千人口婴幼儿托位数达到4.5个。各地级市均设立不少于一个综合性婴幼儿照护服务指导中心，承担辖区托育机构及家庭养育指导等职能。鼓励社会提供多样化的普惠托育服务。

在降低生育、养育、教育成本方面，方案提出，鼓励用人单位采取灵活安排工作时间、实施远程办公等措施，为婴幼儿家庭照护服务提供方便；有条件的市县政府可以研究制定根据养育未成年子女负担情况实施差异化租赁和购买房屋的优惠政策。

方案还提到，要继续提升学前教育普及普惠水平，适当延长幼儿园的在园时长或提供托管服务，探索推行假期托管服务，解决家长工作与育儿的矛盾。