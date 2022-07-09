飞行途中机翼螺丝缺失 中国国航：维修排查

中国航空安全话题近期备受关注，有乘客星期四（7月7日）在社交媒体发布视频，称中国国航航班机翼螺丝松动缺失，引发网民讨论。国航回应称，已检查飞机相关部位，对螺丝松动情况进行维修，同时对相关机队进行排查。

据中国青年报客户端报道，乘客拍摄并发布视频称，国航CA1921航班在飞行过程中，左侧机翼下方船型整流罩中间的一颗螺丝出现明显松动，旁边的一颗螺丝则处于缺失状态。

消息一出，有关航空安全的话题一度冲上微博热搜，网友们也展开激烈讨论。

航空博主“囚青”在微博上对此表示，按照其个人的维修经验来看，出现这个问题的原因有两个。一个可能是整流罩里的托靶坏了；另一可能是这个位置长时间的振动导致螺丝松动。

另据第一财经报道，中国国内航空公司一名资深机务介绍说，飞机机翼内侧的整流罩是复合材料的，很轻，主要起到减小风阻的作用，即使飞丢了，也不会影响飞行安全，可以保留继续飞。

中国国际航空官方微博7月7日晚发布通告回应事件称，针对网络上反映的国航CA1921航班飞机左机翼内侧船形整流罩存在螺丝松动的现象，国航立即对飞机相关部位进行检查，对螺丝松动情况进行了维修，同时对相关机队进行排查，并强调将坚持安全第一，确保航空安全。

中国东航MU5735航班今年3月21日发生坠机事故，中国民航局于3月22日下发通知，立即开展覆盖全行业、为期两周的行业安全大检查，加强民用航空领域安全隐患排查整治。

之后，民航局又下发《关于开展2022年全国民航“安全生产月”活动的通知》，就6月在全行业开展“安全生产月”活动进行部署；同时要求民航局安委会各成员单位着力推动2022年民航安全工作主要任务、安委会工作要点、民航安全专项整治三年行动具体任务落实落细，取得实质进展和明显成效。

截至6月30日，行业安全大检查和全国安全大检查民航专项检查共检查发现问题隐患9630项，已整改完成8853项。