台湾下半旗悼安倍引两极评论

台湾总统府星期六（7月9日）说，总统蔡英文决定各级政府机关、公立学校于7月11日下半旗一日，以感念日本前首相安倍晋三对台湾贡献。不过，台湾下半旗的决定引发正反两极评论，批评人士认为他国卸任元首过世与台湾没有关系；民进党人士则表示，安倍对台湾相当友好，认为下半旗无可厚非。

根据联合报报道，蔡英文决定通过下半旗方式，表达台湾对安倍前首相追悼及感谢，展现台湾与日本并肩同行，坚定捍卫民主自由价值理念和决心，指示各级政府机关（构）、公立学校于7月11日下半旗一日。

不过，对于国外前首相意外过世下半旗的决定，有网民批评“下半旗有法规写的清清楚楚、悲剧固然令人难过，下半旗就过分了吧”，但也有人认为此举表达对安倍的尊重。

台湾下半旗相关规定列明，对台湾有特殊勋劳或伟大贡献者、对世界和平或人类进步有伟大贡献者以及现任友邦元首。蓝营议员叶元之以此质问，安倍符合哪一项？

叶元之表示，安倍对台湾友好，意外身亡同感很不舍也谴责暴力，但下半旗有明文规定，要对台湾或世界和平有伟大贡献，或是现任友邦元首，蔡英文对国外卸任元首下半旗，认为这样做太过会失去立场，要求蔡英文下半旗也要有所依据。

民进党新北市议会党团总召陈启能则反驳称，安倍事件是很严肃的问题，严格来说日本与台湾没有邦交，但安倍率先让台湾正名台湾代表处，对台湾释出非常大善意。且安倍对台湾的友谊，全世界领导人无论卸任或现任都是最亲近、和善。

陈启能说，安倍无论在捐疫苗或挂牌台湾代表处总总迹象都是出极大善意，间接让国际因为安倍的善意举动与台湾接近，也看到台湾人到日本代表处献花致意。陈启能还说，美国都愿意因为安倍而降半旗，台湾跟进下半旗有何不对，认为蔡英文的决定无可厚非。