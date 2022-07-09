李家超：转用中式步操体现警队对国民身份认同

香港警察学院星期六（7月9日）举行的结业会操首次全面以中式步操进行，新任香港特首李家超主持检阅时说，全面采用中式步操体现警队对国民身份认同、国家归属感的庄严承诺。

据网媒“香港01”报道，星期六共有31名督察及83名警员毕业，结业会操首次转用中式步操及普通话口令，以“是，长官”代替“Yes Sir”，乐队演奏音乐则为《歌唱祖国》、《东方之珠》等。

曾任香港警务处副处长的李家超上任特首后首度重返警察学堂，担任结业操检阅官。他说，自己45年前在同样地方参加结业操，此次以行政长官身份重返旧地，既兴奋又感到鼓舞，并指全面采用中式步操后，体现警队对国民身份认同、国家归属感及对国家的忠诚庄严承诺。

他说，以往中式步操只在节日庆典等特定场合使用，但此次结业会操首次全面以中式步操进行，有特别意义，充分体现警队对国民身份的认同及对国家的归属感，也代表对国家的忠诚庄严承诺。

李家超续称，香港国安法实施后，香港恢复安全和大致稳定，警队贡献继续发挥力量，去年罪案趋势已稳定下来。香港警队已由城巿治安警察发展成一支维护国家安全及香港稳定的执法力量，他感谢警队守护香港。

李家超还引述中国国家主席习近平7月1日在香港发表的讲话，强调香港不能乱，也乱不起，稳定是所有事情的基础，警队作为维护国安及香港稳定的执法力量，有助推动香港社会长远发展，确保一国两制行稳致远。

他也寄语毕业的见习督察和警员，遇到挑战时毋忘初心，谨记个人一言一行会影响警队声誉。