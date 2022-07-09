港律政司长林定国：国安法已平衡个人自由与国家利益

香港律政司司长林定国说，中共中央总书记、国家主席习近平在香港发表的重要讲话，强调香港继续独立行使审判权及维持普通法的制度，此讲话非常重要，确认了普通法制度及维持香港的独特优势。他说，《香港国安法》对自由有合理限制，已平衡个人自由与国家利益。

根据《星岛日报》报道，林定国星期六（7月9日）出席电台节目回应称，外界质疑《香港国安法》实施后香港的新闻及言论空间自由收窄，他认为，《国安法》实是对自由有合理限制，包括禁止分裂国家言论，自由不是绝对，维护国家安全对言论自由施加合理限制是合法目的。他说，《国安法》已平衡个人自由及国家利益。

林定国否认律政司处理《国安法》案件是“叹慢板”，他说，处理这类案件与一般刑事案并无分别，要确保程序公义及公平审讯，他承诺会确保不会有不合理延误，会全速进行工作。

谈到香港23条立法，林定国形容是香港迟交了25年的功课，23条立法对一国两制继续走下去有重要性，要令中央放心，须适时推行，确保立法对维护国家安全的有效性。

针对近日欧洲议会通过议案批评香港警方拘捕“612基金”相关人士，林定国斥有关说法是不尽不实及诬蔑，促欧洲议会尊重香港法制。至于有英国的大律师声称收到香港警方国安处的电邮指违反《国安法》，林定国予以最严厉方式谴责，形容此是低成本的典型抹黑手法。