《康熙王朝》《武则天》导演陈家林因病逝世

曾执导《康熙王朝》《武则天》《唐明皇》等影视作品的中国知名导演陈家林因长期患病医治无效，于星期四（7月7日）在北京逝世，享年79岁。

中广联合会电视剧导演委员会星期六通过官方微信公号发布通报称，中广联合会电视剧导演委员会原会长、长春电影制片厂国家一级导演陈家林被认为是中国电视剧行业的开创者与先驱者。



据介绍，陈家林1965年从北京电影学院表演系毕业后，进入长春电影制片厂任演员，1979年开始任导演。首次执导电影《鸟岛》，即获得1979年文化部优秀影片奖，其后执导的电影《飞来的仙鹤》（1982）和历史人物传记电影《谭嗣同》（1984），同获当年的文化部优秀影片奖。

自1986年起，陈家林导演先后执导了多部脍炙人口的电视连续剧，尤以擅长导演历史题材剧而闻名遐迩。

他执导的电视连续剧《努尔哈赤》（1986年），获第7届中国电视剧飞天奖连续剧一等奖，陈家林导演本人获得最佳导演奖；电视连续剧《末代皇后》（1987年）获第4届巴西利亚国际电影节电视录像节评委特别奖；电影《百色起义》（1990年）获广电部优秀影片奖；电视连续剧《唐明皇》（1992年）获得第11届“金鹰奖”优秀长篇连续剧奖，第13届“飞天奖”长篇特等奖；电视连续剧《武则天》（1993年）、《贺兰雪》（1995年）、《汉宫飞燕》（1996年）、《太平天国》（1998年）、《康熙王朝》（2001年）获得中国电视剧产业二十年“百部优秀电视剧”奖。

此外，他执导的电视连续剧《江山风雨情》（2003年）、《沧海百年》（2004年）、《大清风云》（2005年）、《王昭君》（2005年）、《大敦煌》（2006年）、《嘎达梅林》（2011年）、《楚汉争雄》（2011年）、《瀛寰之志》（2011年）、《老子传奇》（2014年）等作品，都给中国观众留下了非常深刻的印象。