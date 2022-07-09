中国前财长楼继伟：必要时可增加预算赤字支持个体经济

中国前财政部长楼继伟星期六（7月9日）说，中国必要时可以增加中央和地方预算赤字，帮扶小微和个体工商户渡过难关。

根据新浪财经报道，楼继伟在北京举行的财新夏季峰会上说，目前中央财政还有一定的列支余地，必要时可以增加中央和地方预算赤字，中央增加预算赤字主要用于加大转移支付力度。重点是帮扶小微和个体工商户，帮他们渡过难关。

楼继伟谈及国内面临的三重压力时表示，各部门加强了应对力度和精确性，包括全面疏通供应链和交通、疫情防控九不准、发布第九版疫情防控方案，在财政货币政策上也提高了力度，国务院发布33项稳经济综合措施等等，5月份开始经济逐步回暖，6月份先行指标表明回暖的势头进一步加大，PMI综合指数已经恢复到荣枯线上方，表现为企业的预期得到了恢复。

但楼继伟也指出，如果进一步细分，可以发现预期的恢复是不平衡的。从企业层面看，产业链的上游和价值链的高端预期得到充分的恢复，产业链的上游得益于大宗商品价格抬高而且多为大型国企，价值链的高端为金融机构和高技术企业，其中还有不少是外资，线上办公的机会比较多。而产业链的中下游和价值链的中低端多为中小微企业，以民营经济为主，由于最终需求不足，结构性通货膨胀压力主要消化在制造业的这一端，其中接触性服务最为困难。“在这些阶段这些企业贡献了80%的就业机会，保住了它们就保住了就业，保住了民生。”

楼继伟还指出，受结构性因素影响，小微企业和个体工商户对纾困措施受益不足。楼继伟以财政政策为例，他指出，今年财政政策保持了足够的强度，特别是在减税降费等方面的力度是前所未有的，“安排全年退税减税约2.5万亿元（人民币，下同，约0.52万亿新元），其中留抵退税约1.5万亿元，5月23日国常会又增加了1400亿元”。

楼继伟表示，减税降费政策受益人主要是制造业，特别是其中的大中企业，因为相当一部分小微企业不是增值税的一般纳税人，不存在期末留抵。接触性服务业主要包括零售、运输、住宿、餐饮、房地产业、居民服务、文化教育、娱乐等行业，其中相当一部分运营主体是个体工商户，只雇佣少量员工，不是一般纳税人，也不参加企业社会保险，缓交社会保险费的政策也无法享受。

“小微企业和个体工商户提供了最多的就业机会，对于它们来说最重要的是最终消费得以全面地恢复，不确定性大幅度减弱，经济活起来。”楼继伟认为，比较有效的措施是要求国有企业和事业单位减免租金，并要求当地政府对租用民营设施的小微和个体工商户给予适当的补贴。楼继伟提到，有的地方还发放了消费券，但这些措施仍旧不足。

楼继伟进一步提到，目前中央财政还有一定的列支余地，必要时可以增加中央和地方预算赤字，中央增加预算赤字主要用于加大转移支付力度。重点是帮扶小微和个体工商户，帮他们渡过难关。

他也指出，预算法规定，地方预算赤字对应一般债，只能用于公益性投资项目、老旧管网改造、水库加固工程和海绵城市建设，虽然项目本身无收益，但是当代人和后代人间接受益是这类项目的典型代表。



楼继伟还提到，当前国际产业链的重构会逐步进行，各国企业产业链的国际化布局首先考虑效率和效益。他提到，一些企业转移到东南亚或者是中美洲，主要是考虑比较利益和接近市场，例如某些劳动密集型的产业，“这是必然的，不必过虑”，“我国产业链韧性强，一些行业还有集群化的特点，这些行业将主要生产能力放在我国的同时，在境外设厂主要是作为备份，防止突发性事件”。

针对外部不确定性，楼继伟指出，美国和欧洲大概率陷入滞胀，并引致发展中国家通胀。楼继伟分析造成的原因，一是欧美从极度扩张性的财政货币政策退出太晚，不得不过急；二是结构性因素，他说，美国的经济结构早已空心化，用贸易摩擦的办法应对是把错了方向，造成供应短缺、成本提高，为应对疫情，针对个人提供大规模的财政补贴，保住了需求，但是供应链短缺、成本提高更为严重。

用产业政策、产业补贴的做法将高端产业拉回国内，楼继伟认为作用是有限的，而且很可能被利益集团绑架。楼继伟认为中国可以把握机遇，补上一些技术上的短板，以往这些技术产品国内也可以制造，但主要靠进口，因为全球供应链产品的可靠性高、性价比高，现在这类产品国内正在快速追赶，采购方也愿意接受，因为买方在价格之外开始考虑供应链的稳定，减少不确定性，这也给供应方做技术迭代，提高性价比提供了机会。

最后，楼继伟表示，“美国为首的西方同样面临百年未有之大变局，以自以为是的做法应对市场化、全球化的中国是无效的，各国还是应当回到合作共赢的轨道，中国的大门始终是敞开的”。