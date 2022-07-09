海口美兰区实行七天临时管控 KTV、影院等暂停营业

海南省海口市美兰区冠病疫情防控工作指挥部消息，海口市星期六（7月9日）报告四例冠病病毒感染者，全区即日起实行七天临时性管控措施，KTV、网吧、图书馆、博物馆、影剧院等公众娱乐休闲场所和文化活动场所暂停营业一周。

根据央视新闻报道，海口市美兰区疫情防控指挥部决定，自7月9日起，公众娱乐休闲场所（KTV、网吧、酒吧、棋牌室、剧本杀、密室逃脱、足浴洗浴店、桑拿房、茶馆等）、人员聚集经营性场所（健身房、体育馆、瑜伽馆和各类培训、中介机构等）、公共文化活动场所（室内景点、文化馆、图书馆、博物馆、影剧院等）暂停营业一周。行业主管部门和各属地要加强监督检查，凡私自营业一律依法严处。

严控人员聚集，一周内暂不举办大型会议、各类线下培训，严控群体性活动。实行“喜事缓办、丧事简办、宴会不办”。所有宗教活动场所（含民间信仰场所）暂时关闭，暂停一切宗教活动。

福利机构、养老服务机构实行全封闭管理，禁止探视，严格实行闭环管理。婚姻登记机关实行预约服务，引导群众错峰办理婚姻登记。

所有党政机关、企事业单位、小区、商场超市、农贸市场、酒店、饭店、药店、医疗机构等重点场所必须落实疫情防控主体责任，进入人员落实测温、扫地点码、规范佩戴口罩、一米线，杜绝人员聚集。保持环境整洁，及时清运垃圾，加强通风消毒，尤其是加大电梯、公共卫生间等公用设施的清洁消毒频次。

辖区所有零售药店要落实“发热、止咳、抗病毒和抗生素类”四大类药品实名制登记工作。辖区所有发热门诊要规范化运作，发挥“哨点”作用，为有效应对冠病疫情夯实基础、提供有力支持。