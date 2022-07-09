台科研火箭氮气分离接头出问题再度延期发射

台湾首支混合式类卫星载具火箭原定于5月发射，结果遇风雨取消，延迟至星期六（7月9日）早上6时重新发射，却因火箭的氮气分离接头处出现异常，再度取消，并于星期天上午再度发射。团队乐观表示，对明天成功发射深具信心。

综合台湾东森新闻台和联合报报道，台湾首次双节科研火箭“HTTP-3A”第二节飞行测试，原订5月3日执行，当天风力超过10级取消，经两个月准备，阳明交通大学前瞻火箭研究中心（ARRC）原订星期六早上6点，再次于“旭海火箭发射场”进行发射，却因火箭的氮气分离接头处出现异常，在上午8时申请时间底线前，依然无法排除。

HTTP-3A计划为科技部补助的探空火箭计划，ARRC自主进一步挑战为“类卫星载具”火箭计划，最终目标是用火箭携带实验方块卫星酬载，飞至100公里以上高空进行太空科学实验。

ARRC HTTP-3A计划分三个阶段，前年完成第一阶段独步全球的混合动力火剪悬浮飞行，试射双节火箭的第二节火箭飞行时间为8分钟、高度12公里，由陆地射向外海，在发射后的90秒到达10公里高的最高点，之后开启减速降落伞，第490秒落海，由渔船回收，因箭体有自主导航飞行等的重要数据资料，将带回判读， 明年第三阶段是双节火箭接力飞行。

ARRC副主任魏世昕表示，星期六在发射程序进入最后倒数10分钟时，火箭的氮气分离接头出现异常，如果因此放飞，会非常危险。

他说，这次暂停发射与5月那次不同，此次是98％程序，属于压线时间，由于申请时间到早上8时，基于安全第一考量，决定取消，将于星期天上午再度发射。

台湾太空中心主任吴宗信说，ARRC团队试射全球第一枚具飞行导控技术的混合动力式火箭，不仅展现台湾太空科技发展能量，台湾的自主卫星发射更前进一大步。