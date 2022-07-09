布林肯形容与王毅会谈“有用、坦诚和具建设性”

美国国务卿布林肯与中国国务委员兼外交部长王毅星期六（7月9日）在印尼峇厘岛召开的二十国集团（G20）外长会议后举行会谈。布林肯形容，讨论“有用、坦诚和具建设性”。

据法新社报道，布林肯在长达五小时的会谈结束后说：“尽管我们的关系很复杂，但我可以有信心地说，我们的代表团认为今天的讨论是有用的、坦诚的和具建设性的。”

布林肯也透露，他就台湾、香港、人权和乌克兰问题向王毅表达了关切。

他说：“我就北京对台湾日益挑衅的言论和行动，以及维护台海和平与稳定的重要性，表达了美国的深刻关切。”

布林肯也呼吁中国与俄罗斯保持距离。他称，自己在会谈中告诉王毅，这确实是所有人必须站出来的时刻，谴责俄罗斯、要求俄罗斯让乌克兰粮食出口。

在星期五（7月8日）举行的G20外长会议上，西方国家与俄罗斯就乌克兰战事激烈交锋。美国要求俄罗斯让乌克兰恢复谷物出口，俄罗则指责西方国家离题，错失解决全球经济问题的机会。

另据彭博社报道，布林肯也在会谈中对王毅表示，中国在俄乌战争上不是中立的，因为当有明显的侵略方时，就没有中立这回事。

他也以中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京近期的通话为例，指责北京持续支持莫斯科。

中俄元首上月15日通话，习近平当时在通话中表示，中国愿同俄罗斯继续在涉及主权、安全等核心利益和重大关切问题上相互支持。

布林肯也透露，他和王毅还谈到了中美“分歧的领域，以及管控和降低风险的方法”。他说：“美国希望我们与北京的沟通渠道继续保持开放。”

这是布林肯和王毅去年10月在罗马会面后，再次举行面对面会谈。

布林肯在会谈前对媒体说：“在美国和中国这样复杂且重要的关系中，有很多事务要谈。”他并表示，面对面外交无可替代。

王毅在会前则说，中美是两个大国，有必要保持正常交往。他说，两国确实需要共同努力，确保中美关系继续沿着正确的轨道发展。