中美达成共识 推动两国联合工作组磋商取得更多成果

中国国务委员兼外交部长王毅与美国国务卿布林肯星期六（7月9日）举行会谈，双方就对等互惠推动中美联合工作组磋商取得更多成果达成共识。

双方同意，相互为双方外交领事人员履职创造更好条件，重启人文议题交流磋商；并在气候变化、公共卫生等领域加强合作。

王毅和布林肯星期六（7月9日）在印尼峇厘岛召开的二十国集团（G20）外长会议后，举行长达五小时会谈。

中国外交部网站发布的通报形容，双方就中美关系及共同关心的国际和地区问题进行了“全面、深入、坦诚和长时间的沟通”。双方都认为，此次对话是实质性的，也具有建设性，有助于增进彼此相互了解，减少误解误判，并为两国未来高层交往积累了条件。

据法新社报道，布林肯在会谈结束后也形容，与王毅的讨论是“有用的、坦诚的和具有建设性的”。

据中国外交部文告，王毅在会谈中说，中美关系的历史叙事被人为歪曲，现实状况被所谓“政治正确”所绑架，发展方向面临被进一步引向歧途的危险。根本原因是美方的对华认知出现了问题，由此制定的对华政策自然也偏离了正确轨道。

王毅说：“许多人由此认为美国正患上越来越严重的‘中国恐惧症’。如果任由这种‘威胁膨胀’发展下去，美国对华政策将是一条走不出去的死胡同。”

他也在会谈中，要求美国“尽快取消对华加征的关税，停止对中国企业的单边制裁”。

外界普遍预计，拜登政府很快会取消特朗普时代对中国商品加征的部分关税，以缓解美国国内严峻的通胀压力。

王毅也就台湾问题阐明立场，要求美国谨言慎行，务必不要向“台独”势力发出任何错误信号，不要低估中国人民捍卫领土主权的坚定决心，不要犯葬送台海和平的颠覆性错误。

文告也说，双方就对等互惠推动中美联合工作组磋商取得更多成果达成共识，同意相互为双方外交领事人员履职创造更好条件，重启人文议题交流磋商；双方还同意加强气变、公共卫生等合作。

中国还提出了中美在亚太地区良性互动的设想。双方并就乌克兰问题、朝鲜半岛局势等深入交换了意见。

这是布林肯和王毅去年10月在罗马会面后，再次举行面对面会谈。

彭博社引述布林肯在会谈后说，他对王毅表示，中国在俄乌战争上不是中立的，因为当有明显的侵略方时，就没有中立这回事。

他也以中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京近期的通话为例，指责北京持续支持莫斯科。

中俄元首上月15日通话，习近平当时在通话中表示，中国愿同俄罗斯继续在涉及主权、安全等核心利益和重大关切问题上相互支持。