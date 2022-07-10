中国六部门通告禁止销售“军”字号烟酒

中国六部门发布通告，禁止销售“军”字号烟酒等商品。

据中国央视新闻报道，中共中央军委后勤保障部、中央网络安全和信息化委员会办公室、中华人民共和国公安部、国家市场监督管理总局、国家烟草专卖局、国家知识产权局六部门发布了关于禁止销售“军”字号烟酒等商品的通告。

通告称，近年来，部分经营者公开或变相冒用军队名义，使用军队特定含义字样和图案，生产销售“军中茅台”“军队专供”等假冒伪劣商品，严重损害军队声誉形象，影响国家经济环境治理。

通告称，为了维护军队良好形象、社会公共利益和市场经营秩序，六部门要求，严禁任何单位和个人利用中国人民解放军和武装警察部队名义，以任何形式进行商业营销宣传。

通告称，严禁线上线下销售“军”字号烟酒等商品。“军”字号烟酒等商品，指在商品或包装上印刷、刻制、铸造包括但不限于下列字样或者图案，易误导消费者、造成涉军负面影响的商品：

(一)军事单位名称，包括中央军委、各战区、各军兵种、武装警察部队及其他军队单位的全称或者简称。

(二)部队番号或者代号，包括中国人民解放军和武装警察部队实有番号、代号的全称或者简称，以及虚假的部队番号、代号。

(三)涉军特定含义字样，包括“军队”“部队”“解放军”“武警”“战区”“警卫局”“PLA”“CAPF”“PAP”“国防”“八一”“军用”“军供”“军中”“军需”“军服”“军品”“军队专供”“军队特供”“军队特制”“军品代销”“军品专营”等。

(四)军用标志物图案或者类似图案，包括军旗、军徽、武警部队徽、八一、勋章、领花、胸标、臂章等。

通告要求，严密组织“军”字号烟酒等商品监管。相关职能部门要密切配合，加强对违规生产、销售“军”字号烟酒等商品和涉军商标注册监管，对发现的问题坚决予以纠正，对拒不整改、顶风违法违规的，依法依规严肃查处。