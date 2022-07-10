澳门明起暂停工商业运作一周

为控制冠病疫情，澳门决定从星期一（7月11日）起暂停所有从事工商业活动的公司和场所的运作一周，直到18日，但维持社会必要运作及居民生活所需的公司或场所则不受到影响。

澳门特区政府在网站上宣布，当地餐厅、饮料及饮食场所只能提供外卖，不能堂食。

因维持社会必要运作及居民生活所需而继续运营的公司、实体及场所，在提供服务时须限制接待的人数，保持人员之间的距离，并要求人员扫描用来记录民众行程的场所二维码（场所码）。

澳门也要求民众留在住所，因执行必要的工作、购买生活物资，或基于其他紧急原因必需外出时，须佩戴口罩，成年人须佩戴KN95或以上标准的口罩。

行政法务司司长张永春星期六（9日）在冠病感染应变协调中心记者会上说，下星期公共部门将继续关闭，只提供紧急服务，并要求具备条件的在家办公，而须停业的工商业场所包括娱乐场、建筑地盘、装修工程。

协调中心副主席兼社会文化司司长欧阳瑜认为，以目前疫情发展及社会情况来看，采取相对静止管理，并配合密集式核酸检测的方法是较好的做法。

经济财政司司长李伟农则说，根据澳门《劳工法》，在这种情况下，雇主无须支付雇员薪酬，但欢迎企业与雇员同舟共济，互相支持，可透过先享受年假等措施调整，并鼓励企业和雇员协议出比劳工法更优的条件。金融管理局也会与银行公会协调，可在7月11日至18日期间为有需要人士提供紧急的服务。

李伟农也强调，各类民生物资供应和必需品完全足够，所有粮油副食品等存量超过一个月以上，供市民维生采购的超市和街市也会如常运作，市民无需囤积食物。

澳门自上个月中旬爆发新一轮疫情后，共展开了六轮核酸排查。澳门星期五（8日）新增24起确诊病例，均为本土病例。