学生违规下载2578篇文献 中国社科大IP被永久封禁

中国社会科学院大学的一名学生违规下载2578篇文献，导致学校IP被数据库商永久封禁。

据澎湃新闻报道，经学校网络中心和图书馆联合调查，确认违规下载文献的学生是法学院2018级博士研究生邱波。数据库商提供数据显示，邱波在今年6月16日137分钟内下载842篇文献，6月17日137分钟内又下载1736篇文献。

根据中国社会科学院大学图书馆《电子资源的知识产权和使用管理规则》，学校对邱波的违规行为作出如下处理：一、责令向图书馆提交书面陈述和检讨，并保证今后不再发生类似违规行为。二、予以全校范围通报批评。

中国社会科学院大学图书馆称，与数据商持续沟通中，恢复访问时间及访问方式待定，确定后将另行通知。

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