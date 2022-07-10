台指北京企图以破坏台海和平行为转移世人焦点

台湾外交部批评中国大陆企图以破坏台海和平稳定的行为，转移世人焦点，让人忽视中国大陆内外交迫的情况。

对于美国国务卿布林肯在与中国大陆外长王毅会谈时提及台海问题，台湾外交部星期天（7月10日）发新闻稿称，对于美国政府再次关注台湾受到北京胁迫的情形及重申支持台海的和平稳定，表达诚挚感谢。

台湾外交部批评北京“以一贯伎俩，刻意夸大、扭曲台海议题的讨论”，并强调只有台湾人民依民主程序才有权决定台湾的未来。

台湾外交部还批评北京“谬称台湾海峡并非国际水域等挑衅行径，甚至在会谈前一日（7月8日）派遣解放军军机飞越海峡中线，加大对台湾军事恫吓，企图以破坏台海和平稳定的行为，转移世人焦点，让人忽视其内外交迫的事实。”

台外交部强调，台湾会持续加强防卫实力，并与美国及其他理念相近地区合作，共同捍卫以规则为基础的国际秩序，维护台海及印太区域的和平、稳定及繁荣。

王毅和布林肯星期六在印度尼西亚峇厘岛出席二十国集团（G20）外长会议后举行会谈。布林肯在会后的记者会上说：“在北京日益具挑衅性的对台言论和活动，以及维护台海和平稳定的重要性方面，我传达了美国对这一方面的深切关注。”

中国外交部则在网站上公布，王毅在会上强调，既然美方承诺不支持台独，就应该停止掏空歪曲一个中国政策，停止在台湾问题上切香肠，不得打台湾牌，阻挠中国的和平统一进程。

王毅呼吁美国在台湾问题上必须谨言慎行，“务必不要向台独势力发出任何错误信号，务必不要低估中国人民捍卫领土主权的坚定决心，务必不要犯葬送台海和平的颠覆性错误。”