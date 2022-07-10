中国社科院：下半年消费性需求大规模增长可能性不高

中国社会科学院经济研究所认为，今年下半年中国国内的就业压力仍比较大，人民收入可能面临进一步下降风险，消费性需求大规模增长的可能性不高。

社科院经济研究所网站7月5日发布的《2022年5月份外贸形势分析与展望》分析指，从5月份数据来看，进口环比增长趋势处于低位，明显低于出口的恢复速度，反映生产驱动和消费驱动的进口需求均面临较大障碍。

文章分析，一方面，当前中国加工贸易受到疫情影响较大，企业中间品进口仍处于低位，而另一方面，疫情对就业的负面影响可能维持一段时间，失业率可能在下半年仍处于高位，人民收入上升的难度较大，这都将使得国内消费性需求下降，对进口形成较大压力。

文章认为，面对疫情造成的不确定性以及对未来收入下降的担忧，可能强化消费者的预防性储蓄动机，个人消费可能更加谨慎，从而使得消费品进口受到负面影响。

另外，社科院经济所7月4日发布的《2022年5月消费状况分析与展望》也指出，5月份的就业数据表现出两大特点：一是疫情推升大城市失业率，二是毕业季带来青年失业率继续上涨。

文章称，得益于疫情好转，消费复苏，中国总体失业率5月份已经开始下降，但31个大城市失业率却不降反增，原因归结于两点：第一、疫情对大城市企业的影响更强，涌入大城市的初创企业、个体工商户等受挫严重，就业带动力量下降；第二、本次疫情主要集中于上海、北京等地，尤其是上海作为经济重镇在疫情中受到影响，就业吸纳能力下降。

文章认为，2022年毕业生人数达到历史高峰，企业招聘需求却因为疫情冲击缩小，供需差距持续扩大。到7、8月份毕业生正式离校，季节性失业还会上升，失业率还可能达到新高。就业结构的持续失衡必定拖累居民收入，进而降低居民的边际消费倾向，提高预防性储蓄动机。

文章称，失业率的持续攀升和结构性失业问题的存在说明市场有效消费的恢复形势仍不容乐观，实际消费需求和消费能力的恢复还需时日。